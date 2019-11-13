Первые ядерные «Авангарды» встанут на боевое дежурство до конца года

Первые две межконтинентальные баллистические ракеты УР-100Н УТТХ, оснащенные ядерным планирующим блоком «Авангард», встанут на опытно-боевое дежурство в ближайшие недели. В настоящее время ведутся работы по подготовке и загрузке ракет в шахты.

Испытания комплекса «Авангард»

«В конце ноября – начале декабря в Домбаровской дивизии РВСН заступят на опытно-боевое дежурство две оснащенные гиперзвуковым планирующим крылатым блоком ракеты УР-100Н УТТХ из состава первого полка комплексов «Авангард», – рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, в настоящее время в позиционном районе «ведутся работы по подготовке обеих ракет и их загрузке в шахты, проводятся проверки функционирования защищенного командного пункта полка и другие мероприятия».

Как писал «Новый День», в марте 2018 года в послании Федеральному собранию президент России сообщил о разработке в стране целого ряда новейших образцов вооружения. В декабре прошлого года состоялись успешные испытательные пуски ракет комплекса «Авангард».

«Новая система «Авангард» неуязвима для сегодняшних и перспективных средств ПВО и ПРО вероятного противника. Уже в следующем году система «Авангард» будет поступать на вооружение. Будет сформирован полк, который приступит к боевому дежурству», – заявил Владимир Путин в 2018 году.

По словам разработчиков, «Авангард» способен совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на скорости, превышающей скорость звука в 20 раз, маневрируя по курсу и высоте.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.11.19

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