США расписались в бессилии против российской ракеты «Авангард»

Эксперты американского специализированного журнала The National Interest дали оценку испытаниям российского гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард». Они считают, что благодаря новой ракете Россия обгоняет США и Китай в гонке гиперзвуковых вооружений.

Как пишет издание, глава Стратегического командования США Джон Хайтен «мрачно оценил» возможности своей страны в вопросах перехвата российских «Авангардов». По его словам, у Пентагона нет шансов против данного вооружения. Как пишет «РГ», американские эксперты отметили, что даже 50-процентная вероятность перехвата представляет недопустимую угрозу, так как оружие способно нести ядерный заряд.

Эксперты Washington Examiner заочно соглашаются с коллегами из The National Interest. Они отмечают, что «Авангард» превосходит любую гиперзвуковую систему американской армии. Телеканал CNBC оценил высокую маневренность и непредсказуемость траектории полета российской ракеты.

Как писал «Новый День», на днях Минобороны РФ по поручению Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина провело успешный испытательный пуск ракеты комплекса «Авангард». Пуск был проведен боевым расчетом соединения РВСН из позиционного района Домбаровский по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае.

После старта планирующий крылатый блок достиг гиперзвуковой скорости и совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование, после чего назначенное время поразил условную цель. Российский лидер обратился в поздравлениями к создателям «Авангарда», участникам испытаний и оборонному ведомству в связи с отлично проведенной работой. Первый полк комплексов с блоком «Авангард» заступит на боевое дежурство в Домбаровской дивизии РВСН уже в новом году.

«Новая система «Авангард» неуязвима для сегодняшних и перспективных средств ПВО и ПРО вероятного противника. Уже в следующем году система «Авангард» будет поступать на вооружение. Будет сформирован полк, который приступит к боевому дежурству», – заявил Владимир Путин, добавив, что работы «по планам – и по этой системе, и по другим перспективным системам вооружения для оснащения армии и флота» – будут продолжены.

Отметим, что по заявкам разработчиков, «Авангард» способен совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на скорости, превышающей скорость звука в 20 раз.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 28.12.18

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