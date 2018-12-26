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Среда, 26 декабря 2018, 20:48 мск

Новости Технологии

Путин поучаствовал в испытании неуязвимой для вражеских ПРО и ПВО гиперзвуковой ракеты

Фото: пресс-служба Кремля

Минобороны РФ по поручению Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина провело успешный испытательный пуск ракеты комплекса «Авангард», сообщает пресс-служба Кремля.

«Путин прибыл в Национальный центр управления обороной и дал команду приступить к испытаниям. Пуск был проведен боевым расчетом соединения РВСН из позиционного района Домбаровский по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае», – говорится в сообщении.

После старта планирующий крылатый блок достиг гиперзвуковой скорости и совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование, после чего назначенное время поразил условную цель.

Фото: пресс-служба Кремля

Российский лидер обратился в поздравлениями к создателям «Авангарда», участникам испытаний и оборонному ведомству в связи с отлично проведенной работой. Первый полк комплексов с блоком «Авангард» заступит на боевое дежурство в Домбаровской дивизии РВСН уже в новом году.

«Новая система «Авангард» неуязвима для сегодняшних и перспективных средств ПВО и ПРО вероятного противника. Уже в следующем году система «Авангард» будет поступать на вооружение. Будет сформирован полк, который приступит к боевому дежурству», – заявил Владимир Путин, добавив, что работы «по планам – и по этой системе, и по другим перспективным системам вооружения для оснащения армии и флота» – будут продолжены.

Отметим, что по заявкам разработчиков, «Авангард» способен совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на скорости, превышающей скорость звука в 20 раз.

Москва, Иван Гридин

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