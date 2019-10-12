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Суббота, 12 октября 2019, 17:13 мск

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Путин: ПРО не защитят от российских ударных комплексов

Фото: Минобороны РФ

Россия намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны (ПРО), заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia. «Мы будем работать над такими ударными комплексами, которые, безусловно, преодолеют любую систему ПРО», – заявил он.

По словам Путина, Россия «сделает это, сейчас это уже очевидно». Он объяснил, что системы ПРО работают против баллистических ракет, летающих по баллистической траектории. По его словам, Россия «кроме того, что их усовершенствовала многократно, ещё и создала другое оружие, которого пока в мире ни у кого нет».

Отметим, президент США Дональд Трамп на днях заявил, что его страна ведет разработку «невероятных новых вооружений», включая подлодки новейшего образца. «У нас есть вооружения, которые никто даже представить себе не может. Какие-то мы демонстрируем, какие-то нет», – заявил он.

Американский лидер также отметил, что США развивают и обновляют свои ядерные вооружения. «Мы создаем подводные лодки, о которых никто не мог даже помыслить», – отметил американский лидер, выразив надежду, что США никогда не придется их использовать. Как писал «Новый День», в конце сентября президент США сообщил о полной модернизации ядерных сил страны.

В марте 2018 года в послании Федеральному собранию президент России сообщил о разработке в стране целого ряда новейших образцов вооружения. В декабре прошлого года состоялись успешные испытательные пуски ракет комплекса «Авангард».

«Новая система «Авангард» неуязвима для сегодняшних и перспективных средств ПВО и ПРО вероятного противника. Уже в следующем году система «Авангард» будет поступать на вооружение. Будет сформирован полк, который приступит к боевому дежурству», – заявил Владимир Путин в 2018 году.

По словам разработчиков, «Авангард» способен совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на скорости, превышающей скорость звука в 20 раз.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.10.19

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