Эксперт назвал достаточное для уничтожения всего населения США число ракет

Для уничтожения всего населения США достаточно десяти межконтинентальных баллистических ракет РС-28 «Сармат», считает военный эксперт Алексей Леонков. В своей статье, опубликованной в еженедельнике «Звезда», он критикует заявления западных СМИ, которые, ссылаясь на мнения экспертов и аналитиков, пытаются поставить под сомнение боевые возможности новейших российских вооружений, в частности комплексов «Кинжал» и «Авангард», беспилотников «Буревестник» и «Посейдон», а также МБР «Сармат».

«Известно, что в японских Хиросиме и Нагасаки погибло примерно по сто тысяч человек в каждом (через пять лет эта цифра удвоилась). В 1945-м мощность ядерных бомб составила в среднем 20 килотонн, то есть одна килотонна мгновенно унесла жизни пяти тысяч человек. Одна наша новая МБР РС-28 «Сармат» способна доставить от 6,75 до 7,5 ядерной мегатонны. Это может унести жизни от 33,75 до 37,5 млн человек в густонаселенных районах США. Десять «Сарматов» уничтожат все американское население», – заявил эксперт.

При этом Леонков добавляет, что 80 процентов населения США живет в основном на Западном и Восточном побережье. «Поэтому теоретически возможно запрограммировать подрыв двухсотмегатонных зарядов так, что эффективность и последствия от их применения станут тотально катастрофическими. Разрушено и заражено будет все: и сотни тысяч квадратных километров материковой территории, и прибрежная акватория. Никто не выживет», – подчеркивает он.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.01.19

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