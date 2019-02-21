Захарова посмеялась над реакцией НАТО на послание Владимира Путина

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление заместителя официального представителя НАТО Пирса Казалета в отношении послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

В своем высказывании, опубликованном на официальной странице в Facebook, Захарова пошутила над заявлениями «западных партнеров», призвав их «не нервничать». Она напомнила, что на Западе неоднократно говорили о новых российских вооружениях как о блефе не несущем угрозы кому бы то ни было, и называли их «мультиками».

«Зачем сразу так нервничать. Ровно год назад западные партнеры наперебой заявляли, что «российских мультиков» с новейшими видами вооружений опасаться не надо, что всё это блеф Кремля. А теперь вдруг «поняли», что «в объективе», и даже начали «догадываться», к чему он прикреплён?», – написала официальный представитель МИД России.

Она также подчеркнула, что действия России являются лишь ответными мерами на действия альянса, в частности, на расширение НАТО, и добавила, что Москва не собирается мириться с этими «агрессивными действиями партнеров». «Неужели, думали, мы селфи с ними делать будем после расширения НАТО, выхода США из ПРО, увеличения американского контингента в Европе и бесконечного вмешательства коллективного Запада во внутренние дела суверенных государств? И самое главное. Вновь и вновь российская сторона повторяет: это исключительно ответная мера в случае агрессивных действий партнеров. Согласитесь, принципиально важное дополнение», – написала Мария Захарова.

Как писал «Новый День», в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин отдельно остановился на теме вооружений и проблеме одностороннего выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Он предупредил Вашингтон о зеркальном и ассиметричном ответах России в случае необдуманных шагов со стороны американцев в части размещения вооружений вблизи российских границ.

«Многие страны развивали и продолжают развивать вооружения, подпадающие под Договор о ракетах средней и меньшей дальности от 1987 года, в рамках которого Россия и США добровольно отказались от их них. Мир меняется. Соединенным Штатам следовало открыто и честно заявить о выходе из Договора, как они поступили с договором о противоракетной обороне (ПРО). А они вместо этого сами нарушают, а потом обвиняют нас в нарушении, и сателлитов своих подговаривают, а те им потом подхрюкивают», – заявил Владимир Путин.

Он особо подчеркнул, что США откровенно демонстративно пренебрегли статьями ДРСМД. «США прямо и грубо нарушили требования, создавая установки, ракеты, ступени для этих ракет. Россия не намерена первой размещать подобные ракеты в Европе. Если же США поставят такие вооружения на европейский континент, мы будем вынуждены предусмотреть зеркальные и ассиметричные меры. Скажу сейчас: Россия будет вынуждена развернуть и использовать вооружения против территорий не только тех, где размещены такие вооружения, но и по территориям, где находятся центры принятия решений. По времени подлета мы предусмотрим объективный ответ. Мы не хотим безответственного обострения ситуации», – сказал российский лидер.

Владимир Путин напомнил, что в России активно испытываются и принимаются на вооружение новые системы, такие как «Кинжал», «Сармат», «Пересвет», «Буревестник», «Посейдон» и другие. Он особо подчеркнул, что готов к разоружению, но ждет шагов навстречу со стороны США. «Все наши действия носят ответный, а значит, оборонительный характер. Наши партнёры в США продолжают свою ошибочную и разрушительную политику. Но это не нам решать. Стучаться в закрытую дверь больше не будем. Дождёмся, когда наши партнёры созреют до равноправных переговоров. Пусть США посчитают дальность и скорость наших систем оружия. Пусть сначала посчитают, они же умеют считать, а потом принимают решения по угрозам в адрес нашей страны», – резюмировал президент РФ

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.02.19

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