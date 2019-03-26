Разведка США сообщила о сроках поступления «Посейдонов» на вооружение РФ

Российские атомные беспилотные подлодки «Посейдон» поступят на вооружение не раньше 2027 года, сообщает CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладами американской разведки. Телеканал при этом вновь акцентировал внимание на отсутствии у США технологий, подобных российским.

«В общем речь идет о российской подлодке, которую трудно засечь и которая выпускает дрон с ядерной боеголовкой, по которому трудно попасть. Русские сильно надеются воспользоваться работающей на ядерной энергии автономной подводной машиной с ядерным оружием в качестве ответной меры на удар, если во время войны их лишат возможности пуска ядерного оружия времен СССР», – рассказал один из собеседников CNBC.

Ранее гендиректор завода Михаил Будниченко сообщил, что подводная лодка – носитель беспилотной системы «Посейдон» будет спущена на воду весной этого года, напоминает РИА «Новости».

Цель российского беспилотного подводного аппарата «Посейдон» заключается в «развале НАТО», считают эксперты Business Insider. Американское издание пишет, что ядерное оружие в основном предназначено для уничтожения города, но российские подводные боевые беспилотники способны «покончить с континентом».

Как писал «Новый День», в феврале американские эксперты высказали опасения, что прибрежные воды США подвергнутся многолетнему воздействию радиации в случае применения торпед с ядерными боеголовками, от которых у них «нет защиты». Аналитики полагают, что Россия может использовать «Посейдон» как страховку, пока «разбирает на части НАТО».

Эксперты допустили, что комплекс «Посейдон» не что иное, как «оружие мести» – в случае нападения на члена НАТО, США ответят, после чего Москва сможет применить беспилотные подлодки для уничтожения Штатов. По словам главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, «Посейдон» разрабатывается как стратегическое оружие ответного удара в случае ракетно-ядерного нападения на РФ, это его единственное предназначение, отмечает РИА «Новости».

«Это предположение притянуто за уши. Реальная цель «Посейдонов» – это возмездие в случае возможной агрессии против России, они создаются в ответ на планы Вашингтона развернуть систему глобальной ПРО. Такое средство может использоваться только в ядерной войне и только после того как Россия будет атакована», – сказал Коротченко.

О разработке «Посейдона» президент России Владимир Путин объявил впервые в послании Федеральному собранию в прошлом году. По его словам, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 26.03.19

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