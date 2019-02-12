Эксперты рассказали об «истинной цели» российских беспилотных «Посейдонов»

Цель российского беспилотного подводного аппарата «Посейдон» заключается в «развале НАТО», считают эксперты Business Insider. Американское издание пишет, что ядерное оружие в основном предназначено для уничтожения города, но российские подводные боевые беспилотники способны «покончить с континентом».

По мнению экспертов, США опасаются, что их прибрежные воды подвергнутся многолетнему воздействию радиации в случае применения торпед с ядерными боеголовками, от которых у них «нет защиты». Аналитики полагают, что Россия может использовать «Посейдон» как страховку, пока «разбирает на части НАТО».

Эксперты допускают, что комплекс «Посейдон» не что иное, как «оружие мести» – в случае нападения на члена НАТО, США ответят, после чего Москва сможет применить беспилотные подлодки для уничтожения Штатов.

По словам главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, «Посейдон» разрабатывается как стратегическое оружие ответного удара в случае ракетно-ядерного нападения на РФ, это его единственное предназначение, отмечает РИА «Новости».

«Это предположение притянуто за уши. Реальная цель «Посейдонов» – это возмездие в случае возможной агрессии против России, они создаются в ответ на планы Вашингтона развернуть систему глобальной ПРО. Такое средство может использоваться только в ядерной войне и только после того как Россия будет атакована», – сказал Коротченко.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 12.02.19

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