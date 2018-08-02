Российская беспилотная «убийца подлодок» перепугала американцев

Американские эксперты заподозрили Россию в создании атомной беспилотной субмарины, предназначенной для уничтожения подлодок противника, пишет Popular Mechanics. По данным издания, проект получил название «Цефалопод».

Он якобы был запущен еще в 2015 году, до недавнего времени оставался в тени океанской многоцелевой системы «Посейдон». По оценкам экспертов, новая разработка обещает стать «убийцей подлодок», а ее стоимость составит около 8 млрд рублей.

По имеющимся данным, «Цефалопод» получит компактные торпеды MTT, которые способны уничтожить вражескую субмарину, пробив ее корпус. Эксперты считают, что по размеру российские беспилотные подлодки обойдут американские проекты, будут обладать высокой прочностью и технологиями «невидимости».

Предполагается, что «Цефалоподы» будут сопровождать подводные ракетоносцы во время боевого дежурства, а также охранять порты и другие морские объекты. «Беспилотные подводные аппараты полностью трансформируют военно-морскую войну. Мы не можем сказать точно, на какой стадии находится проект, но в любом случае он демонстрирует направление, в котором работает Россия. Судя по торпедам и мощной системе гидроакустической разведки, «Цефалопод» может играть важную роль в морских сражениях», – пишет Popular Mechanics.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 02.08.18

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