Россия вернулась к идее Сахарова о создании сверхмощной ядерной торпеды

России пересмотрит идею академика Андрея Сахарова, который предлагал создать сверхмощную торпеду с ядерным боезарядом, рассказал один из создателей отечественного торпедного оружия Шамиль Алиев.

«Сейчас вообще есть тенденция возвращения к нереализованным ранее идеям, заново пересматриваются взгляды Сахарова на изготовление торпед длиной 24 метра, диаметром полтора метра с ядерной боеголовкой и дальностью хода 50 километров», – приводит РИА «Новости» слова ученого.

По его словам, задача такого оружия в рамках концепции Сахарова – «уничтожение объектов на побережье при помощи взрыва в воде». Ранее эта идея не была реализована не потому, что плохо работала, а из-за отсутствия средств, подчеркнул собеседник агентства. Кроме того, по его словам, ни одна разведка в мире не опровергала создание Москвой новейших видов вооружений, таких как гиперзвуковая система «Авангард».

«Преувеличивать или приуменьшать – это дело дипломатов. Но когда Россия говорит об оружии, то весь мир прекрасно знает, что Россия умеет его делать. Сирия тому подтверждение», – добавил он.

Как писал «Новый День», 1 марта президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, которые не имеют аналогов в мире. Речь идет о тяжелом ракетном комплексе «Сармат», подводных беспилотниках «Посейдон», крылатой ракете с ядерной энергоустановкой «Буревестник», авиационном ракетном комплексе «Кинжал» и лазерном оружии. Кроме того, он рассказал о создании гиперзвукового оружия – системы «Авангард», способной лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в 20 раз.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.06.18

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