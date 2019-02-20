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NewDayNews.ru

Среда, 20 февраля 2019, 15:59 мск

Новости Политика

Путин о геополитике: США нарушают и подговаривают своих саттелитов, а те им подхрюкивают

Скриншот с трансляции телеканала «Россия 1»

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного обращения к Федеральному собранию отдельно остановился на теме вооружений и проблеме одностороннего выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Он предупредил Вашингтон о зеркальном и ассиметричном ответах России в случае необдуманных шагов со стороны американцев в части размещения вооружений вблизи российских границ.

«Многие страны развивали и продолжают развивать вооружения, подпадающие под Договор о ракетах средней и меньшей дальности от 1987 года, в рамках которого Россия и США добровольно отказались от их них. Мир меняется. Соединенным Штатам следовало открыто и честно заявить о выходе из Договора, как они поступили с договором о противоракетной обороне (ПРО). А они вместо этого сами нарушают, а потом обвиняют нас в нарушении, и сателлитов своих подговаривают, а те им потом подхрюкивают», – заявил Владимир Путин.

Он особо подчеркнул, что США откровенно демонстративно пренебрегли статьями ДРСМД. «США прямо и грубо нарушили требования, создавая установки, ракеты, ступени для этих ракет. Россия не намерена первой размещать подобные ракеты в Европе. Если же США поставят такие вооружения на европейский континент, мы будем вынуждены предусмотреть зеркальные и ассиметричные меры. Скажу сейчас: Россия будет вынуждена развернуть и использовать вооружения против территорий не только тех, где размещены такие вооружения, но и по территориям, где находятся центры принятия решений. По времени подлета мы предусмотрим объективный ответ. Мы не хотим безответственного обострения ситуации», – сказал российский лидер.

Владимир Путин напомнил, что в России активно испытываются и принимаются на вооружение новые системы, такие как «Кинжал», «Сармат», «Пересвет», «Буревестник», «Посейдон» и другие. «Уже весной на воду будет спущена первая атомная подлодка с комплексом «Посейдон», – заверил президент. Он отметил, что данные вооружения превосходят зарубежные аналоги и практически неуязвимы для противодействия. Президент также анонсировал скорое появлении на вооружении российской армии еще одной новинки – гиперзвуковой ракеты «Циркон», скорость которой превышает 9 Махов, а дальность полета – 1000 км. Эта новинка может применяться с наземных и наводных установок.

Российский лидер особо подчеркнул, что готов к разоружению, но ждет шагов навстречу со стороны США. «Все наши действия носят ответный, а значит, оборонительный характер. Наши партнёры в США продолжают свою ошибочную и разрушительную политику. Но это не нам решать. Стучаться в закрытую дверь больше не будем. Дождёмся, когда наши партнёры созреют до равноправных переговоров. Пусть США посчитают дальность и скорость наших систем оружия. Пусть сначала посчитают, они же умеют считать, а потом принимают решения по угрозам в адрес нашей страны», – резюмировал президент РФ

Москва, Иван Гридин

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