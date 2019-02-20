На внешнем рынке пойдет влет: Путин поручил создать бренд «Зеленой продукции»

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству создать новый бренд «Чистой зеленой продукции», которая могла бы составить серьезную конкуренцию на продовольственном рынке. Об этом глава государства заявил в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию РФ.

«Наше естественное преимущество – огромные природные возможности, их надо наращивать для использования производства именно экологически чистой продукции, – подчеркнул глава государства в блоке своего послания, посвященного бизнесу и передовым технологиям в сфере сельского хозяйства. – Поручаю правительству создать защищенный отечественный бренд чистой «зеленой продукции». Он должен подтверждать, что в ее производстве использовались только безопасные для здоровья человека технологии, служить гарантией высокого качества на внутреннем и внешнем рынке».

«На внешнем [рынке] пойдет все влет, уверяю вас. Там ничего чистого вообще не осталось с гарантией», – заявил Путин. Зал встретил это заявление громкими аплодисментами.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.02.19

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