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Среда, 20 февраля 2019, 14:02 мск

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На внешнем рынке пойдет влет: Путин поручил создать бренд «Зеленой продукции»

Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству создать новый бренд «Чистой зеленой продукции», которая могла бы составить серьезную конкуренцию на продовольственном рынке. Об этом глава государства заявил в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию РФ.

«Наше естественное преимущество – огромные природные возможности, их надо наращивать для использования производства именно экологически чистой продукции, – подчеркнул глава государства в блоке своего послания, посвященного бизнесу и передовым технологиям в сфере сельского хозяйства. – Поручаю правительству создать защищенный отечественный бренд чистой «зеленой продукции». Он должен подтверждать, что в ее производстве использовались только безопасные для здоровья человека технологии, служить гарантией высокого качества на внутреннем и внешнем рынке».

«На внешнем [рынке] пойдет все влет, уверяю вас. Там ничего чистого вообще не осталось с гарантией», – заявил Путин. Зал встретил это заявление громкими аплодисментами.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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