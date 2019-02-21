Эксперт рассказал о гарантированном поражении целей ракетами «Циркон»

Ракеты «Циркон», запущенные с российских кораблей, гарантированно поразят цели за пять минут на удалении 500 километров от берега. Такое заявление сделал контр-адмирал в отставке, Герой России, кандидат технических наук Всеволод Хмыров. По его словам, этого времени достаточно лишь для обнаружения летящих к цели ракет, но не для их перехвата.

«Такая гиперзвуковая система, как «Циркон», практически прошивает любую систему ПВО и ПРО. Защиты от нее нет», – подчеркнул контр-адмирал в отставке. Он также напомнил, что США разместили в Румынии установки Mk41, которые приспособлены для запуска крылатых ракет Tomahawk. Управление ими, по мнению контр-адмирала, будет осуществляться из центров принятия решений, размещенных на территории Северной Америки, которые, по мнению Вашингтона, в силу удаленности от России недосягаемы для удара.

Между тем, отметил Хмыров, российские корабли, находящиеся в Западной Атлантике и Восточной части Тихого океана, смогут единовременно выпустить до 40 гиперзвуковых ракет «Циркон» по этим центрам, и цели будут гарантированно поражены.

Как писал «Новый День», в послании Федеральному собранию 20 февраля президент России Владимир Путин рассказал о новой, разрабатываемой в России гиперзвуковой ракете «Циркон». По его словам, дальность ее полета составит более 1000 километров, а скорость полета – 9 Мах. Ей вооружат корабли и наземные установки.

Кроме того, пусковые установки «Циркона» будут полностью универсализированы с ПУ ракет «Калибр». Госиспытания гиперзвуковых ракет «Циркон» начнутся в 2019 году. По данным ТК «Звезда», они пройдут на морских полигонах Северного флота.

Технологии. Другие новости 20.02.19

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