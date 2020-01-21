Главком ВМФ рассказал об оснащении кораблей гиперзвуковыми «Цирконами»

Первым кораблем, который получит на вооружение новейшие гиперзвуковые ракеты морского базирования «Циркон», станет один из фрегатов, рассказал главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

«Циркон» будет размещен на одном из боевых кораблей флота, фрегатов. Пройдет модернизация, и будем его испытывать, чтобы убрать разные «детские болезни», – цитирует адмирала РИА «Новости». По его словам, на сегодняшний день испытания ракеты идут без нареканий, потому она может быть принята на вооружение в ближайшие годы.

Крылатая противокорабельная ракета «Циркон» способна развивать скорость до 8 Мах на высоте до в 30-40 км и поражать цели на дистанции от 400 до 600 км. Масса ее боевой части составляет от 300-400 кг.

Как писал «Новый День», в послании Федеральному собранию 20 февраля 2019 года президент России Владимир Путин рассказал, что дальность полета ракеты «Циркон» превысит 1000 километров, а скорость полета – 9 Мах. Ей вооружат корабли и наземные установки. Кроме того, пусковые установки «Циркона» будут полностью универсализированы с ПУ ракет «Калибр». По данным ТК «Звезда», испытания ракеты пройдут на морских полигонах Северного флота.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.01.20

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