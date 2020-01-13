В Вашингтоне оценили отставание США от России в качестве вооружений

Аналитики в Вашингтоне сочли, что США отстают от России в области модернизации ядерного оружия, говорится в докладе Исследовательской службы конгресса США (CRS). По словам эксперта службы Эми Вулф, эксперты уверены, что в провоцировании развертывания гонки вооружений виновата Россия, так как она стала поставлять в войска новые ракеты и подлодки еще с начала 2000-х. США в свою очередь рассчитывают поставить на вооружение схожие системы не ранее конца 2020-х.

Вульф также заявляет, что Россия ведет разработки «более экзотических» систем вооружения, указав на стратегический ракетный комплекс «Сармат», гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард», подводный беспилотный аппарат «Посейдон», ядерную энергоустановку «Буревестник», противокорабельные ракеты «Циркон» и гиперзвуковые «Кинжалы», а также боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) «Баргузин», передает РБК.

Впрочем, отмечает Вульф, ряд экспертов указывают на то, что гонку вооружений провоцируют США. По их мнению, запуск программы модернизации вооружений в США усилит недоверие между странами, а также подстегнет Россию в стремлении «расширить свои программы за пределы того, что было необходимо для замены систем советской эпохи».

Напомним, в октябре президент США Дональд Трамп заявил, что в США идет разработка «невероятных новых вооружений», включая подводные лодки новейшего образца. «У нас есть вооружения, которые никто даже представить себе не может. Какие-то мы демонстрируем, какие-то нет», – заявил он.

Американский лидер также отметил, что США развивают и обновляют свои ядерные вооружения. «Мы создаем подводные лодки, о которых никто не мог даже помыслить», – отметил он.

Как писал «Новый День», в конце сентября 2019 года президент США сообщил о полной модернизации ядерных сил страны. 6 октября американские ВМС приняли на вооружение атомную подводную лодку «Орегон» (USS Oregon SSN 793). Она предназначена для ведения противолодочной войны в прибрежных и глубинных водах Мирового океана. Среди назначений подлодки также значатся борьба с надводными кораблями, поддержка сил специального назначения и разведка.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 13.01.20

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