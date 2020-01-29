Пентагон форсировал гиперзвуковые разработки в надежде догнать Китай

Пентагон до конца текущего года рассчитывает провести минимум четыре испытательных запуска гиперзвуковых ракет в рамках форсирования соответствующей военной программы, рассказал агентству Bloomberg помощник главы Минобороны США Майк Уайт, добавив, что новые ракеты будут способны развивать скорость, в пять раз превышающую скорость звука, и маневрировать.

По словам министра обороны Марка Эспера гиперзвуковое оружие является ключевой частью «великого противостояния» с Китаем. Он отметил, что Пентагон значительно ускорил работы в области гиперзвуковых вооружений. Благодаря этому, подчеркнул Эспер, американские войска смогут получить такое оружие на годы раньше, чем планировалось.

Высокопоставленные американские чиновники и военные регулярно признают отставание США в сфере гиперзвукового оружия. Так, в начале ноября прошлого года официальный представитель Пентагона, подполковник ВВС США Роберт Карвер заявил, что Вашингтону необходимо устранить возникшую из-за развития Россией технологий гиперзвукового оружия «асимметрию в боевых возможностях». Он подчеркнул, что развертывание гиперзвукового оружия является наивысшим техническим и исследовательским приоритетом США.

Как писал «Новый День», весной 2019 года Минобороны США заключило контракт с компанией Lockheed Martin на создание прототипа гиперзвуковой крылатой ракеты. Новейшие ракеты предполагается запускать с самолетов. Издание пишет, что на разработку гиперзвукового вооружения Пентагон направит 928 млн долларов.

Представитель военного ведомства Энна Стефанек заявляла, что проект является одной из двух программ Пентагона по созданию гиперзвукового оружия. В рамках второй – совместный проект ВВС США и Управления перспективных исследовательских проектов министерства обороны (DARPA). Предполагается, что прототип гиперзвукового оружия DARPA будет создан к 2023 году.

Напомним, что Россия – единственная страна в мире, официально сообщившая, что располагает гиперзвуковым оружием. 1 марта 2019 года президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, которые не имеют аналогов в мире.

Речь шла о тяжелом ракетном комплексе «Сармат», крылатой ракете с ядерной энергоустановкой «Буревестник», авиационном ракетном комплексе «Кинжал», лазерном оружии. Кроме того, президент рассказал о создании гиперзвукового оружия – системы «Авангард», способной лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в 20 раз.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 29.01.20

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