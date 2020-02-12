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Среда, 12 февраля 2020, 12:14 мск

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Россия вооружится противоракетой для гиперзвукового оружия

Фото: Минобороны РФ

Россия ведет разработку сверхдальнобойной ракеты-перехватчика для противодействия гиперзвуковым маневрирующим целям. Уже состоялись теоретические исследования такой ракеты с разделяющейся боевой частью типа «воздух-воздух», пишут «Известия» со ссылкой на источники в военно-промышленном комплексе.

Предполагается, что многофункциональный ракетный комплекс дальнего перехвата (МФРК ДП) будут устанавливать на истребители МиГ-31 и МиГ-41. На данный момент инженеры прорабатывают состав комплекса и его боевые характеристики. Одним из главных кандидатов на роль головного блока рассматривается авиационная ракета средней дальности К-77М.

Тяжелый скоростной боеприпас «воздух-воздух» будет доставлять боевую часть с несколькими ракетами на удаление в несколько сотен километров. Затем ракеты отделятся от носителя, осуществят поиск целей и атаковать их на большой дальности. По расчетам специалистов, наиболее эффективным станет использование ракетного комплекса в составе единого информационного пространства.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона имеются «супербыстрые ракеты» для противостояния России. По его словам, таких ракет у Пентагона «огромное количество». «Они в пять, шесть и даже в семь раз быстрее, чем обычные ракеты», – сказал глава США, добавив, что Штатам нужны «супербыстрые ракеты», так как у Москвы уже есть подобное оружие.

Очевидно, что он говорил о быстрых российских ракетах с оглядкой на слова президента РФ Владимира Путина. В послании к Федеральному собранию 1 марта 2019 года он представил новейшие виды российского вооружения, которые не имеют аналогов в мире. В частности рассказал о ракетном комплексе «Сармат», крылатой ракете с ядерной энергоустановкой «Буревестник», авиационном ракетном комплексе «Кинжал» и системе «Авангард», способной лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в 20 раз.

Весной 2019 года Минобороны США заключило контракт с компанией Lockheed Martin на создание прототипа гиперзвуковой крылатой ракеты. Новейшие ракеты предполагается запускать с самолетов. Издание пишет, что на разработку гиперзвукового вооружения Пентагон направит 928 млн долларов. Представитель военного ведомства Энна Стефанек заявляла, что проект является одной из двух программ Пентагона по созданию гиперзвукового оружия. В рамках второй – совместный проект ВВС США и Управления перспективных исследовательских проектов министерства обороны (DARPA). Предполагается, что прототип гиперзвукового оружия DARPA будет создан к 2023 году.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.02.20

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