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Среда, 19 февраля 2020, 16:55 мск

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США разрабатывают удлинитель полета ракет

Фото: lockheedmartin.com

США планируют запустить проект по созданию промежуточного беспилотного носителя ракет класса «воздух-воздух». Заказчиком выступает Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) Минобороны США, пишет Aviation Week. На новый проект, получивший название LongShot, предполагается выделить порядка 22 млн долларов.

Авторы идее отмечают, что при использовании такого подхода, летчикам ВВС США будут реже вступать в ближний воздушный бой, а цели можно будет поражать на значительном удалении. Предполагается, что LongShot значительно увеличит расстоянии для применения уже существующих ракет класса «воздух-воздух».

По задумке авторов концепции, при обнаружении воздушной цели беспилотник LongShot будет запущен в ее направлении, а на подлете выпустит по ней ракеты. Эксперты отмечают, что такие аппараты позволят наносить удары по целям противника без захода в зону действия его систем ПВО, пишет N+1.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 19.02.20

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