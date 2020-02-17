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Понедельник, 17 февраля 2020, 13:05 мск

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США выведут военных из Африки ради противодействия Китаю и России

Фото: defense.gov

США приняли решение сократить военный контингент на территории Африки на 800 солдат, которых заменят на инструкторов. Политолог Николь Вильбу объясняет такое решение изменениями в военной стратегии США. Вашингтон видит угрозу со стороны Китая и России, потому перераспределяет военных в регионах присутствия, пишет France 24.

Политолог считает, что Африка вышла из приоритетов военных США. Предполагается, что военные из Африки вернутся на родину, чтобы отработать ведение боя высокой интенсивности против мощного врага. На второй план уйдет отработка боевых действий против слабо вооруженного противника, террористов и помощь в гуманитарных операциях. По мнению политолога, таким образом Вашингтон желает предостеречь Россию и Китай от планирования войны с США.

Вывод войск 101-й воздушно-десантной дивизии ВС США из Африки в Пентагоне охарактеризовали в качестве «первого из множества шагов» по переосмыслению присутствия США в данном регионе. Это объясняется новой оборонной стратегией, к в которой ставка сделана на противодействие КНР и РФ, а не борьбе с терроризмом, отмечает EADaily.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 17.02.20

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