Трамп заявил об «огромном количестве супербыстрых ракет» для противостояния РФ

У Вашингтона имеются «супербыстрые ракеты» для противостояния России. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, выступая перед губернаторами американских штатов. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

Трамп заявил об «огромном количестве супербыстрых ракет»

По словам Трампа, таких ракет у Пентагона «огромное количество». «Мы называем их супербыстрыми. Они в пять, шесть и даже в семь раз быстрее, чем обычные ракеты», – сказал глава США, добавив, что Штатам нужны «супербыстрые ракеты», так как у Москвы уже есть подобное оружие. Трамп допустил, что Россия могла получить информацию о сверхзвуковых технологиях от предыдущего руководства США.

Очевидно, что он говорил о быстрых ракетах России с оглядкой на слова президента РФ Владимира Путина. В послании к Федеральному собранию 1 марта 2019 года он представил новейшие виды российского вооружения, которые не имеют аналогов в мире. В частности рассказал о ракетном комплексе «Сармат», крылатой ракете с ядерной энергоустановкой «Буревестник», авиационном ракетном комплексе «Кинжал» и системе «Авангард», способной лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в 20 раз.

В январе 2020 года Пентагон заявил, что до конца текущего года рассчитывает провести минимум четыре испытательных запуска гиперзвуковых ракет в рамках форсирования соответствующей военной программы, рассказал помощник главы Минобороны США Майк Уайт, добавив, что новые ракеты будут способны развивать скорость, в пять раз превышающую скорость звука, и маневрировать.

По словам министра обороны Марка Эспера гиперзвуковое оружие является ключевой частью «великого противостояния» с Китаем. Он отметил, что Пентагон значительно ускорил работы в области гиперзвуковых вооружений. Благодаря этому, подчеркнул Эспер, американские войска смогут получить такое оружие на годы раньше, чем планировалось.

Высокопоставленные американские чиновники и военные регулярно признают отставание США в сфере гиперзвукового оружия. Так, в начале ноября прошлого года официальный представитель Пентагона, подполковник ВВС США Роберт Карвер заявил, что Вашингтону необходимо устранить возникшую из-за развития Россией технологий гиперзвукового оружия «асимметрию в боевых возможностях». Он подчеркнул, что развертывание гиперзвукового оружия является наивысшим техническим и исследовательским приоритетом США.

Весной 2019 года Минобороны США заключило контракт с компанией Lockheed Martin на создание прототипа гиперзвуковой крылатой ракеты. Новейшие ракеты предполагается запускать с самолетов. Издание пишет, что на разработку гиперзвукового вооружения Пентагон направит 928 млн долларов. Представитель военного ведомства Энна Стефанек заявляла, что проект является одной из двух программ Пентагона по созданию гиперзвукового оружия. В рамках второй – совместный проект ВВС США и Управления перспективных исследовательских проектов министерства обороны (DARPA). Предполагается, что прототип гиперзвукового оружия DARPA будет создан к 2023 году.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 11.02.20

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