Российские комплексы ПВО «Панцирь» вооружат сверхзвуковыми ракетами

Комплексы противовоздушной обороны «Панцирь» оснастят новейшими гиперзвуковыми ракетами, рассказал глава Конструкторского бюро приборостроения им. Шипунова (входит в госкорпорацию «Ростех») Валерий Слугин.

Он отметил, что комплексы вооружат одновременно ракетами двух типов: разработанная совсем недавно «стандартная» и гиперзвуковая со скоростью 5 Махов и выше. По словам главного конструктора, в боевую часть новейшей ракеты можно класть значительно меньше взрывчатки, так как поражающая сила обеспечивается высокой скоростью полета.

Комплекс также получил новое вооружение для борьбы с малыми беспилотниками. При обнаружении таких целей, «Панцирь» выпустит в их сторону ракету, лишенную системы наведения, передает ТАСС. Дроны она уничтожит осколками, произведя самоподрыв в непосредственной близости от них.

Напомним, что в середине января началась реализация контракта по поставке в Сербию одной батареи ПВО «Панцирь-С1». Как писал «Новый День», в одну батарею входят шесть «Панцирей-С1». В конце октября президент Сербии Александр Вучич на учениях «Славянский щит» подтвердил планы по закупке, но тогда речь шла только об одном комплексе. Тогда же сербский руководитель отмечал, что у Белграда есть желание получить на вооружение С-400 «Триумф».

Напомним, самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» поступил на вооружение российской армии в 2010 году. Он предназначен для защиты от средств воздушного нападения и может вести огонь по наземным и наводным целям.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.01.20

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