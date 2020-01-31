Европейские аналитики встревожены ростом военной мощи России

Сегодня военная мощь России сильна как никогда, считают европейские эксперты. Соответствующие оценки опубликовал Исследовательский институт национальной обороны при Минобороны Швеции, пишет немецкая Die Welt.

По данным института, Россия значительно увеличила оборонные расходы, а также количество военных маневров. Так, отмечают аналитики, боевая мощь страны, начиная с 2008 года возросла в значительной мере. «Мы обеспокоены растущим превосходством России в традиционных вооруженных силах на восточной границе НАТО, которое подкрепляется ядерными средствами», – приводит издание выдержку из отчета института.

Особенную тревогу у западных экспертов вызывают новейшие российские вооружения, такие как гиперзвуковой «Авангард», которому не способны противостоять существующие и разрабатываемые сегодня системы противоракетной обороны, а также испытываемые разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты, лазерные системы, боевые роботы.

Высокую обеспокоенность вызывают и считающиеся бесшумными и высоко маневренными подводные лодки класса «Борей», оснащенные межконтинентальными ракетами с ядерными боезарядами, с дальностью полета в 8 тыс. км. Кроме того, российские власти заявляли о наличии подводного беспилотного корабля «Посейдон», который проходит испытания. Заявлено, что он будет способен нанести большой урон НАТО. Авторы исследования полагают, что силы Альянс не смогут установить местоположение «Посейдона», и не будут способны ликвидировать его.

Осенью 2019 года в Минобороны РФ заявили, что российский флот получит в 2020 году на вооружение четыре атомные подводные лодки проектов «Борей» и «Ясень-М». Заместитель Министра обороны РФ Алексей Криворучко уточнил, что «Севмаш» также должен передать ВМФ атомную подлодку спецназначения «Белгород», ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А «Князь Олег» и две многоцелевые атомные подлодки проекта 885М «Казань» и «Новосибирск».

Кроме того, замминистра обороны также сообщил, что готовность тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» в настоящее время составляет 50%, в конце 2022 года корабль будет сдан Военно-Морскому Флоту. «Это будет самый мощный корабль Военно-Морского Флота России. Получение корабля ожидаем в конце 2022 года. Эти сроки не вызывают сомнения», – заявил заместитель главы

Всего в соответствии с государственной программой вооружения до 2024 года предусмотрена передача ВМФ 10 серийных атомных подводных крейсеров проектов 955А и 885М, отметил замминистра.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 31.01.20

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