National Interest назвал пять подлодок, способных превратить мир в труху

Американский журнал National Interest назвал пять субмарин, способных уничтожить мир за 30 минут. Три из них российского производства, остальные две – принадлежат США. В обзор вошли стоящие на вооружении атомные подлодки или те, что в скором времени войдут в состав ВМФ.

Автор публикации поместил в рейтинг считающиеся самыми тихими подлодки проекта 955 «Борей», а также подлодки проекта 667БДРМ «Дельфин» и проекта 885М «Ясень-М». По мнению американского эксперта, «Ясень-М» способны приблизиться к восточному побережью США на расстоянии в 2000 км и произвести ядерные удары по всей площади страны вплоть до Великих озер.

В качестве самых разрушительных подлодок американского производства эксперт называл атомные подводные крейсеры типа «Огайо» и новые подлодки типа «Колумбия», которые поступят на вооружение ориентировочно в 2031 году. В публикации отмечается, что подлодки на столько мощно вооружены, что при запуске всех имеющихся в распоряжении ракет способны «стереть в радиоактивный пепел» 288 целей размером с крупный город.

«Эти машины и их боевое снаряжение могли бы уничтожить цивилизацию за меньшее время, чем требуется для заказа пиццы, если бы началась третья мировая война», – констатировал автор статьи.

В Минобороны РФ осенью 2019 года заявили, что российский флот получит в 2020 году на вооружение четыре атомные подводные лодки проектов «Борей» и «Ясень-М». Заместитель Министра обороны РФ Алексей Криворучко уточнил, что «Севмаш» также должен передать ВМФ атомную подлодку спецназначения «Белгород», ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А «Князь Олег» и две многоцелевые атомные подлодки проекта 885М «Казань» и «Новосибирск».

Кроме того, замминистра обороны также сообщил, что готовность тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» в настоящее время составляет 50%, в конце 2022 года корабль будет сдан Военно-Морскому Флоту. «Это будет самый мощный корабль Военно-Морского Флота России. Получение корабля ожидаем в конце 2022 года. Эти сроки не вызывают сомнения», – заявил заместитель главы

Всего в соответствии с государственной программой вооружения до 2024 года предусмотрена передача ВМФ 10 серийных атомных подводных крейсеров проектов 955А и 885М, отметил замминистра обороны России

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 31.01.20

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