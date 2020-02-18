В Норвегии раскритиковали русофобский доклад разведки

Последний доклад норвежской разведки Fokus 2020 подвергся критике у себя на родине. В качестве главных угроз в документе названы Россия и Китай, с чем не согласна старший научный сотрудник Норвежского института внешней политики (NUPI) Юлие Вильхельмсен. По его мнению, власти целенаправленно «рисуют образ врага», а Россия вынуждена отвечать на действия НАТО.

Основной упор в докладе сделан на вызовы в сфере безопасности. По мнению руководителя Военной разведывательной службы генерал-лейтенанта Мортена Хага Лунде, главная угроза для Норвегии исходит от России и Китая. «Разведслужбы России и Китая вторгаются во все секторы своего общества. Это не переходный этап. Российский и китайский режимы разные, но оба движутся в более авторитарном направлении», – заявил генерал.

По мнению Вильхельмсен, норвежские власти смотрят на ситуацию однобоко, обращая пристальное внимание на модернизацию вооружений и число учений в России и Китае. При этом, указывает эксперт, разведка Норвегии отказывается брать во внимание действия США и НАТО в приграничных с Россией регионах, вынуждая ее на ответные действия. Она подчеркивает, что Россия ни в коей мере не угрожает Норвегии, а лишь реагирует на внешние угрозы, проводит своего рода политику агрессивной защиты.

Вильхельмсен призвала шире смотреть на возникшие проблемы, а не читать «однобокие доклады, которые не отражают сути происходящего», пишет «Военное обозрение».

Осло, Иван Гридин

Осло. Другие новости 18.02.20

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