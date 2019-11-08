Пентагон признал сильное отставание от РФ в гиперзвуковых технологиях

Вашингтону необходимо устранить возникшую из-за развития Россией технологий гиперзвукового оружия «асимметрию в боевых возможностях». Такое заявление сделал официальный представитель Пентагона, подполковник ВВС США Роберт Карвер.

«Хотя США на протяжении десятилетий были лидерами в исследовании сверхзвуковых систем, мы не нацеливались на применение этих технологий в качестве оружия. Те, кто стремится стать нашими противниками, решили превратить эту технологию в оружие, что создало асимметрию в боевых возможностях, за преодоление которой мы должны взяться», – заявил Карвер в интервью Newsweek.

Он подчеркнул, что развертывание гиперзвукового оружия является наивысшим техническим и исследовательским приоритетом США. «Мы продолжаем заниматься этой работой, чтобы не осталось никаких сомнений в наших способностях сохранять господство в будущих сражениях на всех театрах боевых действий», – пояснил Карвер.

Как писал «Новый День», минувшей весной Минобороны США заключило контракт с компанией Lockheed Martin на создание прототипа гиперзвуковой крылатой ракеты. Новейшие ракеты предполагается запускать с самолетов. Издание пишет, что на разработку гиперзвукового вооружения Пентагон направит 928 млн долларов. При этом сроки исполнения контракта засекречены.

Представитель военного ведомства Энна Стефанек заявляла, что проект является одной из двух программ Пентагона по созданию гиперзвукового оружия. В рамках второй – совместный проект ВВС США и Управления перспективных исследовательских проектов министерства обороны (DARPA). Предполагается, что прототип гиперзвукового оружия DARPA будет создан к 2023 году.

Как писал «Новый День», на днях Соединенные Штаты признали, что не готовы противостоять угрозам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в случае войны с Россией или Китаем. Кроме того, американские военные аналитики встревожены новейшими российскими беспилотными летательными аппаратами и способами их применения. Особенное беспокойство вызывает концепция массового взлета более сотни дронов-камикадзе

Напомним, что Россия – единственная страна в мире, официально сообщившая, что располагает гиперзвуковым оружием. 1 марта президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, которые не имеют аналогов в мире.

Речь шла о тяжелом ракетном комплексе «Сармат», крылатой ракете с ядерной энергоустановкой «Буревестник», авиационном ракетном комплексе «Кинжал», лазерном оружии. Кроме того, президент рассказал о создании гиперзвукового оружия – системы «Авангард», способной лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в 20 раз.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 08.11.19

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