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Вторник, 8 октября 2019, 10:30 мск

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Трамп: США разрабатывают невероятные вооружения

Фото: Reuters

В США идет разработка «невероятных новых вооружений», включая подводные лодки новейшего образца, заявил президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. «У нас есть вооружения, которые никто даже представить себе не может. Какие-то мы демонстрируем, какие-то нет», – заявил он.

Американский лидер также отметил, что США развивают и обновляют свои ядерные вооружения. «Мы создаем подводные лодки, о которых никто не мог даже помыслить», – отметил американский лидер, выразив надежду, что США никогда не придется их использовать.

Как писал «Новый День», в конце сентября президент США сообщил о полной модернизации ядерных сил страны. 6 октября американские ВМС приняли на вооружение атомную подводную лодку «Орегон» (USS Oregon SSN 793), напоминает РБК. Она предназначена для ведения противолодочной войны в прибрежных и глубинных водах Мирового океана. Среди назначений подлодки также значатся борьба с надводными кораблями, поддержка сил специального назначения и разведка.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 08.10.19

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