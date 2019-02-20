«Людей не обманешь»: Путин велел кабмину улучшать жизнь россиян сейчас, а «не когда-нибудь»

Президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что перед властью стоит главная задача – достижение целей социального и экономического развития страны, заложенных в майском указе и национальных проекта.

«Их содержание и ориентиры отражают запросы и ожидания граждан страны», – сказал глава государства, подчеркнув, что «национальные проекты построены вокруг человека, ради достижения нового качества жизни для всех поколений». Поставленные долгосрочные задачи могут быть решены «только при динамичном развитии России», указал он. При этом подчеркнул, что работать на стратегические цели необходимо уже сегодня, поскольку запасов времени на раскачку, на утряски и увязки просто нет.

Говоря о сложности стоящих перед страной задач, Путин предложил «сразу уйти» тем, кто «собирался двигаться по накатанной, не напрягаясь, избегать инициативы и ответственности».

Президент предупредил, что «людей не обманешь». «Они остро чувствуют лицемерие, неуважение к себе и любую несправедливость. Их мало интересует бюрократическая волокита, «бумажная» текучка», – отметил он. При этом он указал, что для населения важно улучшение жизни «не когда-нибудь, а сейчас». «Нужно сейчас менять ситуацию к лучшему», – подчеркнул он.

«И потому работа исполнительной власти на всех уровнях должна быть слаженной, содержательной, энергичной», – заявил Путин. «Задавать такой тон обязано правительство России», – поставил глава государства задачу кабмину.

Президент подчеркнул, что «в ближайшее время, в этом году люди должны почувствовать реальные изменения к лучшему». По его словам, в начале 2020 года будут подведены «первые итоги работы по национальным проектам» на основании «мнений и оценок граждан». Тогда «и сделаем соответствующие выводы о качестве и результатах работы всех уровней исполнительной власти», – заключил он.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.02.19

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