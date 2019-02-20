Путин рассказал, как побороть бедность в России

Президент РФ Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию акцентировался на проблеме бедности в стране, заявив о необходимости оказания поддержки каждой нуждающейся семье. «Важно дойти до каждой нуждающейся семьи. Нельзя отказывать в помощи по формальным причинам», – сказал глава государства.

Путин напомнил о данных статистики, согласно которым около 19 млн человек в России находятся за чертой бедности, и это, по его словам, слишком много. При этом он подчеркнул, что серьезные проблемы испытывают куда больше людей, что не отражено в официальных данных. «Среди тех, кто чаще всего сталкивается с бедностью, – многодетные, неполные семьи, семьи, где есть инвалиды, а также одинокие пенсионеры и люди, которые не могут найти достойную работу, хорошо оплачиваемую работу, потому что ее просто нет или им не хватает квалификации», – отметил он.

В их числе, по его словам, и те, кого обделили при индексации пенсий. Путин отметил, что если доходы пенсионера превысили прожиточный минимум после индексации пенсий, им переставали выплачивать социальные доплаты. В итоге многие люди почувствовали себя обманутыми, сказал президент. «Необходимо было учесть все нюансы, но этого не произошло… Нужно это устранить», – указал Путин. «Сначала довести пенсию до прожиточного минимума, а потом уже индексировать», – пояснил он. «Пенсии нужно пересчитать и доплатить людям деньги, которые они не дополучили», – заявил глава государства.

Путин также заявил о необходимости введения ипотечных каникул для людей, оказавшихся в тяжелой финансовой ситуации, в качестве меры поддержки граждан, оказавшихся в трудной финансовой ситуации.

Кроме того, президент пообещал поддержку регионам для осуществления программ по решению проблемы занятости людей старшего возраста. «Это программы по повышению квалификации, переобучение. Поддержка для развития личного хозяйства», – уточнил он.

Путин отметил, что в этом направлении работают успешно ряд российских регионов. Эффективным механизмом, по его словам, может стать социальный контракт – государство помогает найти человеку работу либо предоставляет материальную помощь для ведения подсобного хозяйства, а тот берет на себя обязательство, к примеру, пройти переподготовку. Такой поддержкой в ближайшие 5 лет могут воспользоваться более 9 млн человек, указал президент.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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