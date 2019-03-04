«Оказали заботу»: Берлин предупредил об опасности китайских ракет для России

Китайские ракеты представляют угрозы для России, поэтому Китай следует включить в новый договор о разоружении, который придет на смену Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такое заявление сделала министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен в интервью журналу Focus.

Глава Минобороны ФРГ подчеркнула, что Россию могут достичь китайские ракеты средней дальности, поэтому Москва должна быть заинтересована в том, чтобы привлечь Пекин к участию в «каком-то договоре о разоружении».

При этом Урсула фон дер Ляйен выразила убеждение в том, что «китайские ракеты представляют для России такую же угрозу, как российские – для Европы». Таким образом она аргументировала необходимость включения КНР в договор о разоружении.

Министр высказала мнение, что единственный способ выстраивания отношений с КНР – активный диалог. «Чем больше мы знаем о Китае, тем лучше. Чем ближе отношения, тем больше заинтересованность Пекина в их сохранении», – уверена она.

Напомним, 2 февраля президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ДРСМД, подписанного СССР и США в 1987 году. Позже он заявил что Штаты могут заключить новый договор о разоружении вместо ДРСМД. Ранее американские власти неоднократно обвиняли Москву в нарушении договора. Россия все претензии отвергла, обвинив Штаты в несоблюдении договора. В ответ на решение американской стороны президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия симметрично ответит на этот шаг. Он также предупредил о зеркальном и ассиметричном мерах России в случае необдуманных шагов со стороны американцев в части размещения вооружений вблизи российских границ.

Берлин, служба информации РИА «Новый День»

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