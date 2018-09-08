США заявили о создании перехватчика российских «Кинжалов»

Оборонно-исследовательское агентство США DARPA презентовало концепт перехватчика Glide Breaker. Заявлено, что данная разработка способна противостоять российскому гиперзвуковому оружию. Презентация состоялась на выставке D60, приуроченной к 60-летию агентства, сообщает The Drive.

США всерьез обеспокоены новейшим гиперзвуковым российским оружием, в частности, ракетными комплексами «Авангард» и «Кинжал». Заявлено, что Glide Breaker представляет собой летательный аппарат небольшого размера, который якобы способен уничтожать гиперзвуковые ракеты, так называемым, кинетическим перехватом, который не предполагает отдельной боевой части. Поражение цели происходит с помощью всего корпуса аппарата. Других деталей своей разработки DARPA не сообщает.

По мнению наблюдателей, Штаты далеки от создания оружия, которое способно противостоять российским гиперзвуковым разработкам.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 07.09.18

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