Подготовка к испытаниям гиперзвуковых «Кинжалов» встревожила США

Вашингтон получил сведения о переброске двух десятков российских гиперзвуковых ракет класса «воздух – земля», которые получили название «Кинжал», на полигон для военных испытаний. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники, знакомые с отчетами американской разведки. «Это свидетельствует о том, что у них есть амбиции по разработке этого вида оружия, и что они сделали приоритетной конкретно эту программу», – рассказал эксперт.

По его словам, российские военные «в целом довольны» конструкцией ракеты и теперь будут сконцентрированы на огневых испытаниях. По данным телеканала, Россия как минимум трижды испытывала «Кинжалы». Там также напомнили, что США не смогут защититься от ракет такого типа.

США всерьез обеспокоены новейшим гиперзвуковым российским оружием, в частности, ракетными комплексами «Авангард» и «Кинжал». Как писал «Новый День», в сентябре прошлого года оборонно-исследовательское агентство США DARPA презентовало концепт перехватчика Glide Breaker, который будет способен перехватывать российское гиперзвуковое оружие. Презентация состоялась на выставке D60, приуроченной к 60-летию агентства.

Заявлено, что Glide Breaker представляет собой летательный аппарат небольшого размера, который якобы способен уничтожать гиперзвуковые ракеты, так называемым, кинетическим перехватом, который не предполагает отдельной боевой части. Поражение цели происходит с помощью всего корпуса аппарата. Других деталей своей разработки DARPA не сообщает.

По мнению наблюдателей, Штаты далеки от создания оружия, которое способно противостоять российским гиперзвуковым разработкам.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 22.03.19

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