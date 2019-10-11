Власти Японии усомнились в способности американских ПВО защитить от «Искандеров»

Министр обороны Японии Таро Коно не смог однозначно ответить на вопрос, смогут ли американские системы ПВО Patriot и Aegis, стоящие на вооружении Страны Восходящего Солнца, перехватить российские ракеты «Искандер».

«Разглашение технических подробностей систем противоракетной обороны нашей страны навредит их способностям», – заявил Коно в ходе парламентских слушаний в ответ на соответствующий вопрос бывшего главы МИД Японии Сейдзи Маэхара. Слова чиновника приводит ТАСС.

Недовольный ответом, Маэхара заявил, что системы американского производства с ««Искандерами» не справятся». Он также выразил уверенность, что для противоракетной обороны Японии нет разницы между морской системой ПРО Aegis и ее наземным вариантом Aegis Ashore, поскольку обе используют ракету-перехватчик SM-3. Таро Коно вновь уклонился от комментария под тем же предлогом.

Противоракетная оборона Японии организована в два эшелона. За перехват ракет на большом расстоянии отвечает система Aegis, развернутая на кораблях ВМС США и Японии. Для уничтожения ракет на заключительном этапе полета планируется использовать наземные зенитные комплексы Patriot. В 2017 году парламент страны одобрил размещение в префектурах Акита и Ямагути двух комплексов Aegis Ashore, что вызвало озабоченность России и Китая.

Испытания перехватчиков SM-3 показали, что они способны сбить баллистическую ракету в идеальных условиях: когда та летит по неизменной траектории и не ставит помех. Однако боеприпас «Искандера» движется на сверхзвуковых скоростях, непредсказуемо маневрирует, а на подлете к цели глушит радары противника помехами. Что до систем ПВО Patriot, то они крупно опростоволосились в Саудовской Аравии, не заметив атаку с воздуха на нефтеперерабатывающий завод.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 11.10.19

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