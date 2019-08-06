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Вторник, 6 августа 2019, 09:24 мск

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Пекин пригрозил ответом на размещение американских ракет в АТР

Фото: lockheedmartin.com

Китай обеспокоен намерениями США разработать и разместить ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В связи с этим Пекин пригрозил Вашингтону принять ответные меры для сдерживания. Представитель МИД КНР Фу Цун заявил, что Китай не будет стоять в стороне, а также о том, что «возникает ощущение, что США хорошо подготовились к выходу из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД)».

В Пекине ранее подчеркивали, что Вашингтону следует продолжить выполнять взятые на себя в рамках соглашения обязательства, а также говорили, что истинная причина выхода Соединенных Штатов из ДРСМД – снять с себя ограничения.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил о необходимости скорейшего размещения новых ракет в Азии. Это заявление прозвучало спустя всего лишь несколько часов после выхода США из ДРСМД, напоминает «РГ». Эспер также пояснил, что Вашингтон теперь может свободно конкурировать с Китаем. Москва в связи с этим призвала Вашингтон отказаться от планов развертывания ракет средней и меньшей дальности.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 06.08.19

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