США вооружат Японию ракетами ради «стабильности в регионе»

Госдепартамент США уведомил конгресс о готовящейся сделке с Японией на $3,3 млрд. Речь идет о продаже Токио 73 ракет-перехватчиков SM-3 Block IIA для системы противоракетной обороны (ПРО), сообщает Reuters со ссылкой на управление по оборонному сотрудничеству и безопасности (Defense Security Cooperation Agency, DSCA, входит в Минобороны США).

Кроме того, сделка подразумевает поставку пусковых установок Mk-29 и другого вспомогательного оборудования. «Предлагаемая продажа поддержит внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов, улучшив безопасность основного союзника, который является силой политической стабильности и экономического прогресса в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – говорится в заявлении DSCA.

В Вашингтоне также подчеркнули, что для национальных интересов США «крайне важно помогать Японии в развитии и поддержании сильного и эффективного потенциала самообороны». В Штатах рассчитывают, что сделка поможет повысить потенциал противоракетной обороны Японии для защиты как своей территории, так и размещенных там американских военнослужащих.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 28.08.19

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