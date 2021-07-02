США просят три страны принять беженцев из Афганистана

Американские власти попросили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан принять около 9 тысяч беженцев из Афганистана. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два осведомленных источника.

Речь идет об афганцах, которые помогали США во время присутствия американских военных на территории страны. Соглашение о приеме беженцев должно стать частью крупной сделки по налаживанию сотрудничества Соединенных Штатов со странами Средней Азии.

По данным агентства, министры иностранных дел Узбекистана и Таджикистана Абдулазиз Камилов и Сироджиддин Аслов должны подписать соответствующий документ на этой неделе во время рабочего визита в Вашингтон.

Помимо вопроса с беженцами США настаивают на том, чтобы эти государства разрешили проводить разведку с их территории. Американцы утверждают, что боевики радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) уже подошли к границам Таджикистана.

Напомним, 29 апреля президент США Джо Байден отдал приказ о полном выводе военнослужащих США из Афганистана. 10 мая американское издание Wall Street Journal сообщало, что Пентагон планирует разместить войска, которые выводятся из Афганистана, на территории Узбекистана и Таджикистана.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 02.07.21

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