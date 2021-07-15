Талибы* предложили перемирие в обмен на свободу пленникам

Запрещенное в России движение «Талибан» требует от властей Афганистана освободить своих сторонников. В ответ талибы* пообещали трехмесячное перемирие. Об этом сообщает Dhaka Tribune.

Переговоры со стороны властей Афганистана вел Надера Надери. По его словам, представители «Талибана»* ждут освобождения семи тысяч заключенных повстанцев. «Это серьезное требование, мы уже увидели, что освобождение пяти тысяч талибов из заключения не улучшило ситуацию и даже привело к эскалации», – отметил Надери

Кроме того, радикалы потребовали исключить лидеров движения из черного списка Организации Объединенных Наций.

Ранее с двухдневным визитом в Москву из Катара прибыла делегация из четырех членов политического офиса «Талибан»*. Представители движения провели переговоры со спецпредставителем президента России по Афганистану Замиром Кабуловым. Они заявили, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности своих границ. При этом талибы просят соседей не вмешиваться во внутренние дела.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Кабул, Зоя Осколкова

Кабул. Другие новости 15.07.21

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