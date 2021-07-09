«Резкое нарастание напряженности»: Россия готова принять решительные меры по защите таджикско-афганской границы

Россия не допустит агрессии или провокаций на таджикско-афганской границе. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с обострением ситуации в регионе. По ее словам, Москва готова предпринять самые решительные меры.

«Отмечаем резкое нарастание напряженности на афганско-таджикской границе. Движение талибов (*запрещенная в РФ террористическая организация) в короткие сроки заняло большую часть пограничных уездов и в настоящее время контролирует около двух третей границы страны с Таджикистаном», – пояснила она.

По словам представителя МИД РФ, ситуация в регионе находится «под нашим самым пристальным вниманием». «201-я российская база в Таджикистане оснащена всем необходимым для оказания содействия республике в контроле над ситуацией на границе. В случае необходимости дополнительные меры будут предприняты со всей решимостью – в духе российско-таджикистанского союзничества для недопущения агрессий или территориальных провокаций», – подчеркнула Захарова.

По ее словам, Россия и Таджикистан сейчас ведут интенсивные рабочие контакты по линии оборонных ведомств, погранслужб и по дипломатическим каналам. «Призываем противоборствующие стороны межафганского конфликта проявить сдержанность и избегать распространения напряженности за пределы страны», – заключила официальный представитель МИД России.

Ранее сообщалось, что в Афганистане на фоне вывода американских войск усиливается противостояние правительственных войск с талибами*. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал действия США провалом.

Москва, Мария Соколова

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