Талибы* не будут использовать Афганистан для нападения на Россию

Движение «Талибан» (запрещено законами России) уверяет, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности своих границ. При этом талибы просят соседей не вмешиваться во внутренние дела.

«Что касается границ в целом, то мы заверяем всех, что с нашей стороны проблем нет. Мы заверяем всех наших соседей, чтобы были спокойны относительно (безопасности на) наших границах. Мы также просим их не вмешиваться в наши внутренние дела. Мы никому этого не позволяем. Мы хотим решать любые проблемы путем диалога и понимания», – сказал РИА «Новости» официальный представитель политического офиса «Талибан»* Мухаммад Наим.

Ранее с двухдневным визитом в Москву из Катара прибыла делегация из четырех членов офиса. Представители «Талибана»* провели переговоры со спецпредставителем президента России по Афганистану Замиром Кабуловым.

Напомним, эскалация в Афганистане произошла на фоне вывода из страны американских военных. Сообщалось, что талибы* захватили значительные территории в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал вывод войск США из Афганистана провалом их миссии.

*«Талибан» – запрещенная в России террористическая организация.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 09.07.21

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