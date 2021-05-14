Вашингтон приготовил России «афганскую западню»

Заявление Вашингтона о выводе американских войск из Афганистана является всего лишь перегруппировкой войск в регионе. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор Сергей Липовой сегодня на пресс-конференции в Москве. По его мнению, главная цель США – «блокирование России».

Липовой отметил, что американцы не первый раз собираются выводить свои войска из Афганистана, и, судя по всему, в этот раз будет перегруппировка в среднеазиатском и ближневосточном регионе. «Эти войска останутся на базах в Пакистане, Арабских Эмиратах и практически регион останется под контролем США», – считает он.

«За 20 лет американцы ничего не сделали для стабилизации, ничего не сделали для экономики, социального развития Афганистана. Они за 20 лет построили военные базы, вокруг заминировали, вокруг минных полей и баз выросло огромное количество опиумных маковых полей. Производство за этот период тяжелых наркотиков, сырца, выросло в разы и сейчас исчисляется тысячами тонн. Это все идет под контролем и охраной американских гарнизонов, и все это транзитом через Среднюю Азию, через Россию идет в Европу», – заявил генерал-майор.

По его словам, «Америка оказывает помощь только вооружением и боеприпасами, но не стабилизации экономики, политики». «То, что заявил американский госсекретарь, что «мы всячески будем оказывать помощь», помощь наверняка будет идти племенам на территории Афганистана и вооруженным силам безопасности, которая будет работать на то, чтобы афганцы убивали друг друга. Что такое американская помощь, мы знаем. Для нас это не является сюрпризом», – констатировал он.

По его мнению, информация СМИ о передислокации американских войск в Узбекистан и Таджикистан – это «американцы, скорей всего, высказали свои намерения, свои пожелания». «Я думаю, что ни Узбекистан, ни Таджикистан на это не пойдут, потому что они знают, чем закончилась эпопея, когда американские войска находились в Киргизии. И в целом мировая практика нахождения американских войск по всему миру, как они себя ведут на территории суверенных государств, как пираты-захватчики, поэтому навряд ли и узбекские, и таджикские власти согласятся на это», – пояснил Липовой.

«Америке выгодно, чтобы в том регионе был постоянно очаг локального конфликта, чтобы туда поставлять оружие, чтобы там контролировать ситуацию таким образом. Исходя из ситуации, они не собираются уходить полностью, они не собираются Афганистану предоставлять полную свободу. Они по-прежнему будут контролировать все, что там происходит. И когда взрываются автомобили с взрывчаткой, когда происходят теракты – это все, я уверен, тоже находится под контролем Америки. Никуда они не уйдут, и в любой момент могут вернуться», – считает Липовой.

По его прогнозу, регион ждет дальнейшее обострение кризиса после заявленного ухода американских войск. «Конечно полностью они не выйдут. Они, наверняка, оставят какой-то контингент. Я знаю только одно – американцы просто так ничего не делают. Если они выходят, эту пустоту займет сразу же ИГИЛ, Талибан – это все запрещенные в России группировки и другие реакционные силы, которые будут опять же американцами подогреваться, и только для того, чтобы дальше продолжать создавать очаги напряженности как в Афганистане, так и на границе стран СНГ… Не исключено, что в результате ухода американских войск в Афганистане гражданская война вспыхнет с новой силой», – прогнозирует он.

«Америка всячески старается любым способом как можно ближе подойти к границам России, хоть на 200, хоть на 300 километров, хоть один шаг, но они стараются сделать для того, чтобы подобраться поближе к границам России, поставить свои базы и таким образом Россию огородить забором из своих военных баз. Если посмотреть сейчас на карту, на Украине эти базы уже есть, на Западе по всему периметру базы НАТО стоят. Вот осталось еще в Азии пододвинуть их немножко ближе к границам России и тогда американцы будут считать, что первый этап блокирования России они уже выполнили», – заключил Липовой.

Напомним, 29 апреля президент США Джо Байден отдал приказ о полном выводе военнослужащих США из Афганистана. 10 мая американское издание Wall Street Journal сообщало, что Пентагон планирует разместить войска, которые выводятся из Афганистана, на территории Узбекистана и Таджикистана.

Москва, Мария Соколова

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