США ищут место для развертывания новых баз в Средней Азии

Соединенные Штаты Америки находятся в поиске новых военных баз после начала вывода войск из Афганистана. Пентагон, пытаясь сохранить свое влияние в Средней Азии, ведет переговоры с Узбекистаном и Таджикистаном о развертывании своих сил на территории этих стран. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Вывод американских войск из Афганистана, а вместе с ними и контингента НАТО, происходит в рамках перехода США от концепции борьбы с международным терроризмом последних двадцати лет к соревнованию великих держав. Этот переход начался еще при прошлом президенте Америки Дональде Трампе, и, по всей видимости, администрация Джо Байдена с небольшими коррективами продолжит начатое республиканцем.

Американские войска должны покинуть территорию Афганистана к 1 сентября, и сейчас Пентагон активно ищет новые локации для размещения высвободившихся сил и средств, включая БПЛА, бомбардировщики и артиллерию «для поддержки правительства Афганистана» и сдерживания боевиков запрещенного в РФ движения «Талибан». Не случаен выбор Таджикистана и Узбекистана в качестве места для будущих баз, поскольку укладывается все в ту же концепцию «соревнования великих держав», поскольку, по утверждению источников WSJ, «страны Средней Азии хотят создать противовес влиянию России и Китая».

В ситуации, когда США пытаются зайти в зону интересов России, нашей стране необходимо не только сохранить свои уже имеющиеся позиции, но и расширить географию влияния, «соревнуясь» с американцами. Действующие военные базы в Сирии – Хмеймим и Тартус – уже продемонстрировали свою пользу не только в борьбе с терроризмом, но и с точки зрения продвижения интересов нашей страны как на Ближнем Востоке, так и на общемировом уровне. Военные базы обеспечивают необходимую логистику и позволяют эффективно реагировать на возникающие угрозы на дальних рубежах.

Конкурентную борьбу в соревновании великих держав сможет обеспечить и пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Судане, соглашение о строительстве которого было заключено между Москвой и Хартумом в прошлом году. Об этом красноречиво говорит острая реакция Соединенных Штатов Америки, которые слишком резко изменили свое отношение к африканскому государству, как только стало известно о ведущихся переговорах. Соединенные Штаты и без того обеспокоены усиливающимся влиянием Китая на «черном континенте», о чем ранее неоднократно заявлял командующий Африканского командования вооруженных сил США Стивен Таунсенд, и США очень бы не хотелось соперничать с еще одной великой державой – Россией.

Узбекистан и Таджикистан уже посетил спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад, но правительства этих стран, по имеющейся информации, не поддержали идею Пентагона разместить на своей территории американских военнослужащих. Однако это не означает, что Пентагон остановится на этом, поскольку понимает репутационные и прочие потери от геополитического поражения в любой из зон своих интересов, особенно на фоне растущих противоречий внутри своей страны.

Вашингтон, Андрей Романов

Вашингтон. Другие новости 10.05.21

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