НАТО ответит оборонительно на размещение новых российских ракет

НАТО ответит России на развертывание Россией комплексов «Искандер» с ракетами 9M72 (по классификации альянса – SSC-8). Такое заявление сделал генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, принято решение укреплять противовоздушную и противоракетную оборону стран-союзниц, сообщает немецкий телеканал N-tv.

«Мы будем работать над системами ПВО и ПРО, над конвенциональными вооружениями, над повышенной боевой готовностью и над продлением времени предупреждения», – заявил Столтенберг, добавив, что министры обороны стран – членов НАТО уже утвердили соответствующие меры. Кроме того, по словам Столтенберга, Альянс не намерен размещать на территории Европы дополнительные ядерные ракеты.

В августе в МИД России официально заявили о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по инициативе американской стороны. Представители Вашингтона заявляли, что это связано с тем, что, по их мнению, российская ракета 9М729 нарушает договор. Российская сторона неоднократно опровергала данные обвинения.

В начале августа 2019 года Москва обратилась к США и НАТО с предложением объявить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД), как это сделано в России. «Предложили США и другим странам НАТО взвесить возможность объявления такого же моратория на развертывание средств средней и меньшей дальности», – сказал замглавы МИД Сергей Рябков. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин заявлял, что до появления у американцев в том или ином регионе таких средств Москва будет воздерживаться от размещения систем, когда они у нее появятся.

Как писал «Новый День», 2 февраля Путин объявил, что Россия в ответ на аналогичные действия США приостанавливает участие в Договоре о РСМД, а так же не будет размещать в Европе или иных регионах мира оружие средней и меньшей дальности, пока там не появится подобное оружие американского производства. США начали процесс выхода из ДРСМД 2 февраля. Поводом к выходу из соглашения для Вашингтона стала разработка российской стороной крылатой ракеты 9М729. Соединенные Штаты считают, что дальность ее полета превышает разрешенную, Россия это отрицает.

19 августа Пентагон объявил о проведении испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года. Договор перестал действовать 2 августа, он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров. Позднее в Пентагоне подтвердили, что была испытана модификация крылатой ракеты Tomahawk, предназначенная для поражения наземных целей.

В МИД России обратили внимание на то, что при испытании использовалась пусковая установка Mk-41 (такие стоят на американской военной базе в Румынии). В Москве расценили это как «явное новое подтверждение того, что эти установки предназначены для запусков не только ракет-перехватчиков, но и крылатых ракет».

Брюссель, Иван Гридин

Брюссель. Другие новости 13.01.20

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