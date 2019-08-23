Москва не удивлена позицией Запада по новым американским ракетам

Исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский признался, что не удивлен позицией западных коллег на заседании Совета безопасности ООН, которое Россия и Китай созвали в связи с планами США по разработке и размещению ракет средней дальности.

США и ряд их союзников в Совбезе обвинили Россию в нарушении норм прекратившего существование договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В частности, и. о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн заявил, что у России в наличии 2 тыс. нестратегических ядерных боеголовок, и их число существенно вырастет за ближайшие 10 лет.

Политический координатор постпредства Британии при ООН Стивен Хики в свою очередь заявил, что Россия долгое время нарушала ДРСМД, «тайно разрабатывая и размещая ракеты, запрещенные соглашением, в частности, систему запуска ракеты 9М729». В том, что 9М729 нарушает ДРСМД, Россию обвинил и представитель Германии. Как писал «Новый День», Вашингтон ранее также обвинял Москву в разработке и испытании запрещенной договором этой ракеты (SSC-8 по классификации НАТО). В Москве утверждают, что ракета имеет радиус действия менее 500 километров. ДРСМД прекратил действие в начале августа.

«Я хотел бы сказать, что сегодняшнее заседание, к сожалению, оказалось до скучности предсказуемым. Как мы и предполагали, США и подхрюкивающие им страны вопреки фактам и здравому смыслу сваливали все с больной головы на здоровую, обвиняя Россию во всех смертных грехах. В этом нет ничего удивительного. Созданная нашими западными партнерами параллельная реальность, где не требуется никаких доказательств и достаточно голословных обвинений в духе «highly likely», такое поведение считается нормальным», – заявил Полянский.

При этом и. о. постпреда напомнил, что Россия предлагала американской стороне в закрытом режиме посмотреть интересующую ее ракету 9М729, чтобы Вашингтон убедился, что это оружие не нарушает ДРСМД. «В ответ мы получили отказ. Тогда мы сделали еще одну попытку. В качестве беспрецедентной меры транспарентности, далеко выходящей за требования договора, мы открыто продемонстрировали данную ракету в присутствии иностранных делегаций. Однако представители США также не приехали на это мероприятие и рекомендовали отказаться от участия своим партнерам по НАТО», – цитирует дипломата РИА «Новости».

«Нам не очень понятны аргументы моего американского коллеги. Мы вам предложили сообщить всю интересующую информацию с целью спасения ДРСМД. Вы же, доведя дело до развала договора, теперь пытаетесь требовать у нас эти сведения», – заявил Полянский. По словам дипломата, все претензии США нацелены на новые российские системы вооружения, способные обойти системы противоракетной обороны (ПРО).

«Именно из-за выхода США из Договора по ПРО и развертывания подобных систем у наших границ мы были вынуждены начать разработку данного вида изделий. Это еще одна проблема, искусственно созданная Вашингтоном, которую мы долгое время пытались безуспешно предотвратить. И соучастниками данной ситуации являются как раз страны НАТО», – подчеркнул Полянский.

Напомним, 19 августа Пентагон объявил о проведении испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года. Договор перестал действовать 2 августа, он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров. Позднее в Пентагоне подтвердили, что была испытана модификация крылатой ракеты Tomahawk, предназначенная для поражения наземных целей.

В МИД России обратили внимание на то, что при испытании использовалась пусковая установка Mk-41 (такие стоят на американской военной базе в Румынии). В Москве расценили это как «явное новое подтверждение того, что эти установки предназначены для запусков не только ракет-перехватчиков, но и крылатых ракет».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.08.19

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