США официально остановили участие в ДРСМД. Европа напугана

США передали официальную ноту о приостановлении участия в договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) всем участникам соглашения. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео, распространенном в пресс-службой госдепартамента.

«Сегодня Соединенные Штаты передали России и другим участникам договора официальную ноту о том, что Соединенные Штаты выйдут из ДРСМД в течение шести месяцев в соответствии со статьей 15 договора. Если Россия не вернется полному и подлежащему проверке соблюдению договора, уничтожив все ракеты 9М729, их пусковые установки и сопутствующее оборудование в течение этого периода в шесть месяцев, договор прекратит свое действие», – заявил Помпео.

Он также отметил, что США готовы к новым переговорам с Россией о контроле над вооружениями при условии возможности верифицировать договоренности и привести их в исполнение. «Соединенные Штаты остаются привержены действительному контролю над вооружениями, который способствует безопасности США, их союзников и партнеров, который можно верифицировать и привести в исполнение, и который включает в себя партнеров, которые ответственно выполняют свои обязательства. США готовы к переговорам с Россией о контроле над вооружениями, которые отвечают этим критериям», – добавил он.

Глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что ДРСМД больше не действует из-за того, что Россия продолжает нарушать его, сообщает ТАСС. «Сегодняшние действия направлены на то, чтобы защитить национальную безопасности и интересы США, а также наших союзников и партнеров», – заключил Помпео.

В заявлении отмечено, что американцы более не считают себя связанными обязательствами по ДРСМД и могут открыто приступить к разработке, производству и развертыванию запрещенных соглашением вооружений. Это сильно встревожило европейских политиков и Китай. В странах Старого Света опасаются последствий развала договора.

«Мы не ставили подпись в договоре о РСМД, но наша безопасность напрямую зависит от этого соглашения», – в очередной раз заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини, давая понять: необходимо сохранить ДРСМД. «Приостановка одного из самых важных договоров времен Холодной войны по контролю над ядерным оружием является плохой новостью, которая к тому же вносит нестабильность в политическую обстановку на мировой арене», – заявил глава МИД Испании Жозеп Боррель.

В Германии также резко осудили разрыв ДРСМД, отмечают «Вести». В Бундестаге подчеркнули, что намерены сделать все возможное, чтобы поставить вопрос контроля за вооружением на первое место в международной повестке. В Берлине считают, что если этот договор упразднят, он потянет за собой на дно и ряд других международных соглашений.

«Я верю, что мы сделаем все, что в наших силах и будем использовать эти шесть месяцев, чтобы продолжить дальнейшие переговоры. Мы должны поговорить с Россией, и со стороны Германии – как в лице главы немецкого МИДа, так и меня – в любом случае сделаю все, чтобы переговоры стали возможными в течение этих шести месяцев», – заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Значительную обеспокоенность выразила и руководитель департамента по работе с прессой МИД Финляндии Веса Хяккинен: «Мы призываем Соединенные Штаты и Россию продолжать диалог о стратегической стабильности и готовы предоставлять наши хорошие услуги посредника и в будущем. Мы также призываем к терпению и сдержанности».

К диалогу сторон призывают и в Хельсинки. Финские дипломаты уверены, что ДРСМД – гарант международной стабильности и безопасности. В МИДе страны призвали стороны к терпению и сдержанности, а также предложили поучаствовать в сохранении договора в качестве посредника.

Схожей позиции придерживаются и в Праге. «Сожалею о приостановке обязательств стран по ДРСМД. Америка должна была бы сесть за стол переговоров с Россией. Стороны должны договориться о продолжении процесса ликвидации ядерного оружия», – отметил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

В Пекине также выступают против разрыва договора. В МИДе КНР призвали стороны урегулировать разногласия посредством диалога. Дипломаты выразили сожаление, что Белый дом подвергает опасности международную безопасность и стабильность.

Как писал «Новый День», ранее в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным и главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что США нарушают ДРСМД уже на протяжении 20 лет.

По его словам, действующий с 1988 года договор, США начали нарушать еще в 1999-м году, когда приступили к испытаниям боевых беспилотных летательных аппаратов. Данные беспилотники «по характеристикам совпадают с запрещенными договором крылатыми ракетами наземного базирования», подчеркнул Лавров.

Он также напомнил, что в дальнейшем американская сторона начала использовать баллистические ракеты-мишени для испытания своей системы противоракетной обороны. Кроме того, с 2014 года США начали размещать в Европе пусковые установки Mk 41, «которые абсолютно пригодны без каких-либо изменений и для запуска ударных ракет средней дальности «Томагавк»». Лавров сообщил, что такие установки уже развернуты в Румынии, а также готовятся к развертыванию в Польше и Японии. «Это прямое нарушение договора», – подчеркнул он.

Владимир Путин заявил, что в связи с этим Россия приостанавливает свое участие в ДРСМД и «ответит зеркально». В частности, он поддержал предложение Сергея Шойгу о начале работ по созданию нового вооружения и распорядился об организации наземного базирования гиперзвуковых ракет «Калибр», которыми в рамках ДРСМД на сегодняшний день снаряжены только корабли. По словам Сергея Шойгу, поставленные требования не потребуют дополнительных бюджетных вливаний.

США приостановили выполнение обязательств по ДРСМД со 2 февраля. По заявлению американской стороны, причиной этого стало якобы систематическое нарушение условий соглашения со стороны Москвы, тогда как Вашингтон продолжает их соблюдать.

Еще в октябре прошлого года Владимир Путин заявил, что Москва ответит зеркально на поставки новых американских ракет в Европу в случае выхода США из ДРСМД. «Что касается Европы, конечно, самый главный вопрос, если США все-таки выйдут из этого договора РСМД, самый главный вопрос – что они будут делать с этими вновь появляющимися ракетами», – сказал российский лидер.

По его словам, в случае поставок американских ракет в Европу, согласные с этим страны поставят собственную территорию под угрозу возможного ответного удара. Он отметил, что таким образом «мы вернемся в ситуацию с «Першингами» (американские ракеты средней дальности) в Европе». «Я, в общем, не понимаю, нужно ли доводить Европу до состояния вот такой высокой степени опасности. Я не вижу для этого, на самом деле, никаких оснований. Повторю, это не наш выбор, мы к этому не стремимся», – подчеркнул российский лидер.

Напомним, ДРСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий. США, в частности, упрекают Россию в том, что она скрывает истинные возможности крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М». В Пентагоне полагают, что наземная ракета имеет дальность действия от 500 километров. Москва это отрицает.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 02.02.19

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