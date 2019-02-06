Трамп о военной доктрине: США никогда не будут извиняться за отстаивание своих интересов

Президент США Дональд Трамп допустил возможность создания нового соглашения по контролю над вооружениями взамен переставшего действовать договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом он заявил в ходе ежегодного обращения к конгрессу о положении дел в стране.

«Десятилетия назад Соединенные Штаты заключили договор с Россией, по которому мы согласились ограничить и сократить наши ракетные возможности. Пока мы полностью выполняли соглашение, Россия неоднократно нарушала его условия», – заявил Трамп, добавив, что именно это и стало причиной выхода США из договора, а одной из сторон нового соглашения мог бы стать Китай.

Кроме того, Трамп заявил, что США направили все усилия на создания новой системы противоракетной обороны (ПРО). «В течение последних двух лет мы начали полномасштабное восстановление вооруженных сил США. В качестве одного из элементов наращивания военной мощи США разрабатывают новейшую систему противоракетной обороны», – заявил он. По его словам, оборонный бюджет его страны в прошлом году составил около $700 млрд, в этом году он увеличился на $16 млрд. Трамп особо подчеркнул, что его администрация «никогда не будет извиняться за отстаивание американских интересов».

Напомним, договор о ликвидации ракет средней (1000-5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности – соглашение между СССР и США, подписанное в 1987 году. Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с указанным диапазоном действия, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.

На днях Трамп объявил о выходе США из ДРСМД, поскольку Москва не соблюдает обязательства, но доказательств этих обвинений как всегда не предоставил. В Москве эти обвинения назвали голословными. В итоге 2 февраля Вашингтон приостановил выполнение своих обязательств по договору. В этот же день президент России Владимир Путин объявил о зеркальном ответе американцам, отметив, что Россия не должна и не будет втягиваться в гонку вооружений.

Вчера, 5 февраля, министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил повысить дальность стрельбы уже разрабатываемых ракет наземного базирования, а также открыть опытно-конструкторские работы по новому оружию и перераспределить финансы на выполнение задач. Соответствующие задачи в минувшие выходные поставил президент России Владимир Путин.

Вашингтон, Иван Гридин

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