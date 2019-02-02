Путин – Трампу: Мы ответим на нарушение договора о РСМД зеркально

США нарушают Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) уже на протяжении 20 лет, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с министром обороны Сергеем Шойгу у президента РФ Владимира Путина, сообщили в пресс-службе Кремля.

По словам главы внешнеполитического ведомства бессрочный договор, действующий с 1988 года, США начали нарушать еще в 1999-м году, когда приступили к испытаниям боевых беспилотных летательных аппаратов. Данные беспилотники «по характеристикам совпадают с запрещенными договором крылатыми ракетами наземного базирования», подчеркнул Лавров.

Фото: пресс-служба Кремля

Он также напомнил, что в дальнейшем американская сторона начала использовать баллистические ракеты-мишени для испытания своей системы противоракетной обороны. Кроме того, с 2014 года США начали размещать в Европе пусковые установки Mk 41, «которые абсолютно пригодны без каких-либо изменений и для запуска ударных ракет средней дальности «Томагавк»». Лавров сообщил, что такие установки уже развернуты в Румынии, а также готовятся к развертыванию в Польше и Японии. «Это прямое нарушение договора», – подчеркнул он.

Владимир Путин заявил, что в связи с этим Россия приостанавливает свое участие в ДРСМД и «ответит зеркально». В частности, он поддержал предложение министра обороны Сергея Шойгу о начале работ по созданию нового вооружения и распорядился об организации наземного базирования гиперзвуковых ракет «Калибр», которыми в рамках ДРСМД на сегодняшний день снаряжены только корабли. По словам Сергея Шойгу, поставленные требования не потребуют дополнительных бюджетных вливаний.

Фото: пресс-служба Кремля

США приостановили выполнение обязательств по ДРСМД со 2 февраля. По заявлению американской стороны, причиной этого стало якобы систематическое нарушение условий соглашения со стороны Москвы, тогда как Вашингтон продолжает их соблюдать.

Напомним, ДРСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий. США, в частности, упрекают Россию в том, что она скрывает истинные возможности крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М». В Пентагоне полагают, что наземная ракета имеет дальность действия от 500 километров. Москва это отрицает.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 02.02.19

Тюменцы высказались на слушаниях по вопросу строительства кампуса для ТюмГУ (ФОТО). / «Потеплело»: Трамп заговорил о новом ракетном договоре с Россией. / «Кого нам поддерживать?!» Украинское чиновничество доведено до исступления предвыборной неопределённостью в стране. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»