НАТО желает сохранить ДРСМД, а эксперт сказал, как это сделать

Руководство НАТО заинтересовано в сохранении договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) и привлечении к участию в нем новых стран, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому изданию Westfälische Rundschau. В несоблюдении ДРСМД он обвинил Россию и призвал ее в течение шести месяцев (такой срок ранее обозначили США) вернуться к выполнению договора. Он отметил, что НАТО продолжит работу над сохранением договора и изучит соответствующие инициативы.

«Россия неоднократно выражала недовольство ДРМСД, так как он запрещает оружие, разработанное и размещенное такими странами, как Китай, Индия, Пакистан или Иран», – считает Генсек НАТО. Однако, по его мнению, подобная ситуация – не повод нарушать соглашение, а повод укрепить договор и привлечь к нему большее число стран.

По мнению президента Академии геополитических проблем, генерал-полковник Леонида Ивашова, США вернутся к обсуждению ДРСМД, если почувствуют прямую угрозу удара по своей территории. Свое мнение он изложил в статье для газеты «Военно-промышленный курьер». Эксперт уверен, что Россия могла бы разместить запрещенные договором ракеты на Чукотке, откуда им нужно преодолеть всего лишь 80 км, чтобы достигнуть территории Аляски.

Аналитик также указал на возможность «отрезвить» США заключением военного союза между Россией и Китаем. «Думаю, возможность совместного ответного удара может отрезвить американцев, они очень боятся нашего военного союза с Китаем», – написал Ивашов, добавив, что еще одним способом противостояния США в военной сфере могла бы стать «политическая работа» со странами, в которых Штаты вероятнее всего захотят разместить свои ракеты. Такими странами он назвал Японию и государства Европы.

Как писал «Новый День», США осенью заявили о намерении выйти из ДРМСД, обвинив Россию в его нарушении. 2 февраля истек срок ультиматума Вашингтона, в котором он потребовал от России уничтожить ракеты наземного базирования 9М729 – по мнению США и НАТО, именно они нарушают договор. Россия отрицает все обвинения в нарушении ДРМСД, а президент РФ Владимир Путин распорядился о зеркальном ответе на решение американцев.

В свою очередь президент США Дональд Трамп, обращаясь с посланием к конгрессу, допустил заключение нового договора взамен ДРСМД, куда помимо Штатов и России войдут и другие страны, в частности – Китай.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет выходить с инициативами по замене ДРСМД.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.02.19

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