США заявили о выходе из ДРСМД и разработке новых вооружений

США готовы приступить к разработке запрещенного Договором о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) оружия после выхода из соглашения. Такое заявление сделала заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

Она сообщила, что Вашингтон приостановит обязательства по договору 2 февраля, если Россия не предоставит доказательств его выполнения. Томпсон допустила, что в ближайшие недели может состояться встреча с заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым, посвящена вопросу сохранения ДРСМД. По ее словам, она объяснила Рябкову, что США ждут от России уничтожения ракеты 9М729 (Р-500 для комплекса «Искандер» – прим. ред.), причем таким образом, чтобы это можно было проверить.

На заявление заместителя госсекретаря отреагировали в обеих палатах российского парламента. Так, член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич заявил, что Россия не предоставит США новых доказательств выполнения ДРСМД, поскольку все имевшиеся у нее доказательства уже переданы американской стороне. «Сложилась такая ситуация, что мы сами уже не понимаем, что от нас требуют», – приводит РИА «Новости» слова сенатора. Кроме того, по мнению Клинцевича, обвинения Вашингтона являются «неприкрытой агрессией».

Он уверен, что обвинения США вызваны лишь намерением Пентагона разместить в Европе ракеты, запрещенные договором. «В случае размещения ракет США в Европе после их выхода из ДРСМД возникает действительная угроза для России нанесения по ней удара. Думаю, в ближайшее время мы получим доказательства того, что американцы специально провели эту очень грубую операцию, чтобы развязать себе руки», – убежден сенатор.

В свою очередь глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что судьба Договора уже решена. «США объявили дату выхода из ДРСМД – 2.02. Это означает – судьба договора решена, США от своего не отступятся. Хуже ясности только иллюзии», – написал он в Twitter.

Первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов смотрит на ситуацию оптимистично. Он отметил, что заявления США о приостановке соглашения следует воспринимать лишь как PR-ход нынешней американской администрации. «Это голословное заявление, опять из разряда тех, которые позволяют как бы, по их мнению, демонизировать Россию, обвинять ее во всех смертных грехах, чего на самом деле наше государство не делало», – заявил депутат.

Как писал «Новый День», ранее Сергей Рябков заявил, что Москва не будет демонстрировать США крылатую ракету наземного базирования 9М729. По его словам, США еще в октябре публично заявили, что выйдут из ДРСМД. Поставленный Вашингтоном ультиматум не изменит ситуации. «По двусторонним каналам нам на высоком политическом уровне подтвердили, что данное решение окончательное и не является приглашением к диалогу», – сказал Рябков.

Ранее США заявили, что крылатая ракета наземного базирования 9М729 (Р-500 для комплекса «Искандер») нарушает ДРСМД и представляет существенные риски для евроатлантической безопасности. Штаты потребовали от России избавиться от этой системы, от пусковой установки, либо модифицировать ее так, чтобы дальность действия ракеты не превышала предусмотренную ДРСМД. На это РФ дали 60 дней. При этом результат изменений должен быть «проверяемым».

«Демонстрация ракеты американцам явилась бы проявлением с нашей стороны повышенной транспарентности – за рамками Договора. На данном этапе у нас не сложилось ощущение, что такой шаг был бы оправдан как с политической, так и с технической точек зрения», – отметил Рябков. Дипломат добавил, что Вашингтон требовал не только информировать США о сроках и районах всех испытаний ракеты 9М729, но и выдать сведения о том, какие ракетные системы испытывались за очерченный американской стороной многолетний период на указанном полигоне. «Подобные запросы весьма далеко выходят за рамки наших договорных обязательств, хотя мы и без того проявили в диалоге с американцами дополнительную транспарентность сверх требований Договора о РСМД», – объяснил Рябков.

Впрочем, замглавы МИД уточнил, что США не просили показать 9М729, а потребовали ее уничтожить: «Не для того, чтобы посмотреть на нашу ракету, затевалась вся эта многоходовая игра. Мы исходим из того, что американцы для себя все уже решили».

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США о нарушении Москвой ДРСМД голословны, а ракета 9М729 была испытана на разрешенную дальность.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 16.01.19

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