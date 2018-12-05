Генштаб рассказал о новых целях для ядерных ударов в случае расторжения ДРСМД

Страны, которые после разрыва Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) разместят на своей территории американские комплексы, станут новыми целями для потенциального российского удара. С таким предостережением выступил на встрече с зарубежными военными атташе начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.

«Хотел бы через вас донести до ваших руководителей, что, если Договор о РСМД будет разрушен, это не останется без ответа с нашей стороны. Вы как военные профессионалы должны понимать, что не территория США, а страны, разместившие у себя американские комплексы с ракетами средней и меньшей дальности, окажутся объектами поражения для ответных действий России», – приводит РИА «Новости» слова Герасимова.

По словам Герасимова, Вашингтон способен в кратчайшие сроки увеличить число ядерных боезарядов более чем на 1200 единиц из-за того, что в последние два года США «в одностороннем порядке» переоборудовали пусковые установки на 14 подлодках типа «Огайо» и бомбардировщиках B-52H. Генерал выразил надежду, что США возобновят диалог с Россией о продлении действия договора стратегических наступательных вооружениях СНВ-3, который был заключен в 2011 году и рассчитан на десять лет.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.12.18

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