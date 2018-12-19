Россия не ответит на ультиматум и не покажет США ракету, нарушающую ДРСМД

Москва не будет демонстрировать США крылатую ракету наземного базирования 9М729, которая, по мнению Вашингтона, нарушает условия Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, США еще в октябре публично заявили, что выйдут из Договора о РСМД. Поставленный Вашингтоном ультиматум не изменит ситуации. «По двусторонним каналам нам на высоком политическом уровне подтвердили, что данное решение окончательное и не является приглашением к диалогу», – сказал Рябков в интервью «Коммерсанту».

Ранее США заявили, что крылатая ракета наземного базирования 9М729 (Р-500 для комплекса «Искандер») нарушает ДРСМД и представляет существенные риски для евроатлантической безопасности. Штаты потребовали от России избавиться от этой системы, от пусковой установки, либо модифицировать ее так, чтобы дальность действия ракеты не превышала предусмотренную ДРСМД. На это РФ дали 60 дней. При этом результат изменений должен быть «проверяемым».

«Демонстрация ракеты американцам явилась бы проявлением с нашей стороны повышенной транспарентности – за рамками Договора. На данном этапе у нас не сложилось ощущение, что такой шаг был бы оправдан как с политической, так и с технической точек зрения»,– отметил Рябков.

Дипломат добавил, что Вашингтон требовал не только информировать США о сроках и районах всех испытаний ракеты 9М729, но и выдать сведения о том, какие ракетные системы испытывались за очерченный американской стороной многолетний период на указанном полигоне. «Подобные запросы весьма далеко выходят за рамки наших договорных обязательств, хотя мы и без того проявили в диалоге с американцами дополнительную транспарентность сверх требований Договора о РСМД», – объяснил Рябков.

Впрочем, замглавы МИД уточнил, что США не просили показать 9М729, а потребовали ее уничтожить: «Не для того, чтобы посмотреть на нашу ракету, затевалась вся эта многоходовая игра. Мы исходим из того, что американцы для себя все уже решили».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.12.18

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