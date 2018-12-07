США требуют от России избавиться от ракет 9М729 или модернизировать их

США останутся в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), если Россия решит вопрос с ракетной системой 9М729. Такое заявление сделала заместитель государственного секретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, передает Reuters.

В Вашингтоне считают, что ракетная система 9М729 (Р-500 для комплекса «Искандер») способна запускать ракеты на большие расстояния, чем об этом говорят российские власти. «Или вы избавитесь от этой системы, избавитесь от пусковой установки, либо модифицируете систему так, чтобы дальность ее действия не превышала предусмотренную ДРСМД», – заявила Томпсон, подчеркнув, что результат изменений должен быть «проверяемым».

Как писал «Новый День», ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что российские ракетные программы, в том числе по крылатым ракетам, полностью соответствуют обязательствам по ДРСМД.

На днях США заявили о прекращении исполнения обязательств по договору о ракетах средней и малой дальности, если Россия в течение 60 дней не вернется к его исполнению. «США объявляют о том, что РФ нарушила положения ДРСМД, и остановят выполнение своих обязательств по Договору, если Россия в течение 60 дней не вернется к его полному исполнению. В последующие 60 дней у России есть все шансы сделать это. И мы будем приветствовать это... В течение 60 дней мы все еще не будем производить или размещать никакие, системы не соответствующие ДРСМД. Посмотрим, что произойдет за эти 60 дней», – заявил госсекретарь США Майк Помпео. НАТО поддержало позицию США.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отметил, что действия США – маневр для одностороннего выхода из Договора под «благородным» предлогом. «Ультиматум Помпео – это технология выхода США из ДРСМД: в Вашингтоне понимают, что Москва такой ультиматум отвергнет. И тогда они заявят весь мир, что во всем опять виновата Россия, и поэтому они рвут договор. Им нужно обоснование. В этом смысл ультиматума Помпео», – написал сенатор в Twitter.

В конце октября президент России Владимир Путин заявил, что Москва ответит зеркально на поставки новых американских ракет в Европу. Это стало ответом на возможный выход США из ДРСМД. «Что касается Европы, конечно, самый главный вопрос, если США все-таки выйдут из этого договора РСМД, самый главный вопрос – что они будут делать с этими вновь появляющимися ракетами», – сказал российский лидер. По его словам, в случае поставок американских ракет в Европу, согласные с этим страны поставят собственную территорию под угрозу возможного ответного удара.

Напомним, в декабре прошлого года Минторг США внес в санкционный список екатеринбургское предприятие КБ «Новатор» (входит в концерн «Алмаз-Антей») и волгоградский завод «Титан-Баррикады». В ведомстве заявили, что оба предприятия причастны к созданию крылатой ракеты 9М729, которая якобы нарушает ДРСМД, противоречит национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США.

Вашингтон, Иван Гридин

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